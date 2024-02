АПЛ. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3. Хет-трик воспитанника гостей приносит им волевую победу

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

В предыдущем сезоне пчелы дважды обыграли “Манчестер Сити”. Тогда это не отразилось на подопечных Гвардиолы, ведь в итоге они все равно стали чемпионами. На этот раз "горожанам" кровь из носа нужно было набирать максимальные три очка. И в первом тайме эта цель казалась очень далекой.

Много и активно атаковали гости. Хозяева тоже не забывали об атаке, однако огромную кучу моментов создали именно "горожане". В период с 10 до 15 минут гости могли трижды забивать, но удары Альвареса и выстрел Уокера потянул Флеккен.

А вот хозяева использовали свой первый же момент. Голкипер “Брентфорда” Флеккен вынес мяч от своих ворот далеко вперед. Там он прошел через оборону гостей и долетел до Мопе, получившего возможность на дуэль с Эдерсоном. Нападающий пробил в левый от себя угол. В пятом матче подряд забил Нил – это его личный рекорд результативности в Англии.

Brentford lead the champions!



Mark Flekken's goal kick goes all the way through to Neal Maupay, who finishes neatly into the corner ???? #BREMCI pic.twitter.com/9DFmYDmPSR