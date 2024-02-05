АПЛ. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3. Хет-трик воспитанника гостей приносит им волевую победу

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

В предыдущем сезоне пчелы дважды обыграли “Манчестер Сити”. Тогда это не отразилось на подопечных Гвардиолы, ведь в итоге они все равно стали чемпионами. На этот раз "горожанам" кровь из носа нужно было набирать максимальные три очка. И в первом тайме эта цель казалась очень далекой.

Много и активно атаковали гости. Хозяева тоже не забывали об атаке, однако огромную кучу моментов создали именно "горожане". В период с 10 до 15 минут гости могли трижды забивать, но удары Альвареса и выстрел Уокера потянул Флеккен.

А вот хозяева использовали свой первый же момент. Голкипер “Брентфорда” Флеккен вынес мяч от своих ворот далеко вперед. Там он прошел через оборону гостей и долетел до Мопе, получившего возможность на дуэль с Эдерсоном. Нападающий пробил в левый от себя угол. В пятом матче подряд забил Нил – это его личный рекорд результативности в Англии.

Brentford lead the champions!



Mark Flekken's goal kick goes all the way through to Neal Maupay, who finishes neatly into the corner ???? #BREMCI pic.twitter.com/9DFmYDmPSR — Premier League (@premierleague) February 5, 2024

Флеккен и дальше был главным героем поединка. Впоследствии он потянул удар Холанда, который вышел один на один с голкипером. Также нидерландец еще и парировал отличный удар Гвардиола. А вот под завершение тайма мог пустить "дурака". Фоден пробил прямо во вратаря, а мяч прошел мимо рук Флеккена, однако сумел Марк вовремя сориентироваться и исправить ошибку.

Правда, Фил все-таки нашел гол. В этом моменте Флеккен уже помочь не смог, ведь его подставила оборона пчел. Не слишком перспективный навес в штрафную хозяев завершился неудачным сбросом от Пиннока. Фоден в касание пробил мимо голкипера.

⏱️ Half-time: Brentford 1-1 Man City



Phil Foden strikes late in the half to cancel out Neal Maupay's opener, how will this one finish? ???? #BREMCI pic.twitter.com/P8cpKvDjW3 — Premier League (@premierleague) February 5, 2024

На старте второго тайма воспитанник "Сити" оформил дубль. Оборона снова немного насолила Флеккену. На этот раз Фодена оставили самого в центре штрафной. Туда подал де Брюйне, а Фил головой переправил мяч в правый угол.

Дальше были два момента у "Брентфорда". Они мощно прессинговали и немало атаковали, но впереди создавали слишком мало. Норгорд должен был забивать после сброса Тони, однако его удар низом в подкате потянул Диаш. Также был шанс и у самого Айвена – он пробил совсем чуть выше ворот.

Если у тебя в обороне провалы, то сколько ни атакуй, получишь поражение. На 70 минуте после простой передачи вперед от Родри Холанд легонько скинул Фодену, который получил буквально свободную дорожку к чужим воротам – перед ним разошлись соперники, как море перед Моисеем. Фил и этот шанс реализовал.

Второй хет-трик полузащитника в его карьере. Предыдущий он оформил в ворота "Манчестер Юнайтед" в октябре 2022 года. Сейчас Фоден – второй наиболее результативный футболист "Сити" в АПЛ в этом сезоне (8+7). Впереди – только Холанд (14+5).

Победа позволяет "горожанам" подняться на второе место АПЛ. До первого "Ливерпуля" отрыв составляет всего два очка, да еще и с матчем в запасе. Как раз еще против “Брентфорда” должна сыграть команда Гвардиолы. "Пчелы" продолжают находиться на 15 месте. К зоне вылета три зачетных пункта.

"Брентфорд" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Мопе 21 – Фоден 45+3, 53, 70

"Брентфорд": Флеккен – Коллинз, Пиннок, Ми – Рерслев Расмуссен (Льюис-Поттер 76), Йенсен (Дамсгорд 77), Норгорд, Янельт (Ярмолюк 76), Регилон (Аер 79) – Тони, Мопе (Баптист 90+1)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Родри – Фоден, Альварес, де Брюйне, Б. Силва (Доку 71) – Холанд (Ковачич 86)

Предупреждение: Мопе 31