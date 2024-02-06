Феерия Фодена. Брентфорд - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над одним из самых неудобных для себя соперников в Премьер-Лиге в последних двух сезонах - "Брентфордом". Несмотря на интенсивное начало матча от "горожан", счет открыли хозяева. В 5-м матче подряд отличился Нил Мопе. В конце тайма восстановил паритет Фил Фоден, забивший еще два гола во второй половине встречи. Это был, несомненно, его вечер.

Отметим, что украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вышел со скамейки запасных на 76-й минуте матча.

АПЛ, 23-й тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Брентфорд" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Мопе 21 – Фоден 45+3, 53, 70