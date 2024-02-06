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Гвардиола: Брентфорд – лучшая команда при игре на стандартах, которую я когда-либо видел
Комментарий испанского специалиста после матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ с "Брентфордом" (3:1) на послематчевой пресс-конференции.
"Брентфорд" - очень тяжёлый соперник. Это невероятная команда. Мы можем только представить, насколько сложно будет через несколько недель, когда мы вновь сыграем с ними на "Этихаде" в запасной игре. Никогда не видел команду, так хорошо исполнующую стандартные положения, угловые, штрафные и вбрасывания. Думаю, мы заслужили победу, но нам также повезло, что мы забили перед перерывом. У нас было много моментов, но их голкипер играл потрясающе.
"Фоден? Сезон, который он проводит - очень важен для нас. У него замечательная статистика. Фил очень хорошо читает игру. Он играет просто и более агрессивно".
На данный момент "горожане" занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея поединок в запасе против того же "Брентфорда". Очередная игра между этими командами состоится 20-го февраля.
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