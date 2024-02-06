Гвардиола: Брентфорд – лучшая команда при игре на стандартах, которую я когда-либо видел

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ с "Брентфордом" (3:1) на послематчевой пресс-конференции.

"Брентфорд" - очень тяжёлый соперник. Это невероятная команда. Мы можем только представить, насколько сложно будет через несколько недель, когда мы вновь сыграем с ними на "Этихаде" в запасной игре. Никогда не видел команду, так хорошо исполнующую стандартные положения, угловые, штрафные и вбрасывания. Думаю, мы заслужили победу, но нам также повезло, что мы забили перед перерывом. У нас было много моментов, но их голкипер играл потрясающе.

"Фоден? Сезон, который он проводит - очень важен для нас. У него замечательная статистика. Фил очень хорошо читает игру. Он играет просто и более агрессивно".