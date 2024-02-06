Англия
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23-й тур АПЛ стал самым результативным в истории лиги
В этом туре было забито 45 голов
Фото: premierleague.com
23-й тур этого розыгрыша АПЛ стал рекордным в плане результативности.
За 10 матчей команды забили 45 голов - такого в истории лиги еще не было. Предыдущий рекорд - 44 мяча (такой результат был продемонстрирован по разу в сезоне-2020/21 и сезоне-2022/23).
Всего в текущем чемпионате Англии забито 730 голов за 228 игр. 3,2 мяча за матч - рекордный темп.
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Источник:premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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