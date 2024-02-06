Малыши Басби. Выжившие

6-е февраля 1958-го года навсегда изменило "Манчестер Юнайтед". Команда великого Мэтта Басби, ласково прозванная прессой "малышами", возвращалась частным самолетом из Белграда и остановилась на дозаправку в Мюнхене.

Были плохие погодные условия – падал снег, который не только существенно уменьшил видимость, но и "кашей" испортил взлетную полосу. Поэтому воздушное судно осуществило несколько попыток, чтобы набрать оптимальную высоту, этого не сделало, и в конце концов на скорости протаранило дом неподалеку. Правый борт задел соседний ангар, где находилось топливо, и произошел взрыв – из 44-х человек, находившихся на борту, 23 погибли.

Семь игроков сразу: Джеффри Бент, Роджер Берн, Эдди Колман, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томи Тейлор и Лиам Уиллан. Дункан Эдвардс продержался чуть больше двух недель, боролся, однако многочисленные переломы и, что самое главное, повреждение почки, дали о себе знать.

Почему так случилось? Слава Богу, мы живем в дни компромиссов (по крайней мере, в футболе), а вот 66 лет назад Алан Хардекер, председатель Футбольной лиги, отказал Басби в переносе матча с "Вулверхэмптоном", чем побудил тренера к спешке. Результат хорошо известен.

Если бы не Джимми Мерфи, помощник Басби, то, вероятно, "МЮ" прекратил бы деятельность. К счастью, клуб двинулся дальше, чего не скажешь обо всех исполнителях, перенесших трагедию – если кто-то смог восстановить карьеру, то некоторым повезло гораздо меньше.

Рэй Вуд (1931 - 2002 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1949 - 1958 гг.

Позиция: вратарь

Трофеи: Первый дивизион (1951/52, 1955/56, 1956/57), Суперкубок Англии (1952, 1956, 1957)

Рэй попал в "МЮ" в 1949-м – парню хватило считанных месяцев, чтобы хорошо себя зарекомендовать в скромном "Дарлингтоне" и привлечь внимание "манкунианцев". Имел роль резервиста, терпеливо ждал шанса за спинами Джека Кромптона, Реджа Аллена и Гарри Грегга, в итоге показал актуальность – как ни крути, ничто не вычеркнет 178 матчей.

Отличался бойцовскими качествами и стойкостью (финал Кубка Англии-1957, пусть и проигранный, провел со сломанной челюстью), в результате авиакатастрофы обошелся несерьезными травмами и сумел вернуться на поле. Правда, в цветах "дьяволов" появился лишь в одном поединке – на фоне присутствия Грегга устал от конкуренции, вскоре присоединился к "Хаддерсфилду", где здорово обжился и был наделен большей практикой.

В начале 60-х мог осуществить камбэк в "Юнайтед", однако в конце концов отказал Мэтту Басби, во второй половине десятилетия сменил несколько клубов ("Брэдфорд", "Барнсли") и в 1968-м повесил перчатки на гвоздь. Пробовался на тренерской ниве, но без особых успехов, в июле 2002-го ушел из жизни.

Джонни Берри (1926 - 1994 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1951 - 1958 гг.

Позиция: правый вингер

Трофеи: Первый дивизион (1951/52, 1955/56, 1956/57), Суперкубок Англии (1952, 1956, 1957)

Невероятно талантливый нападающий, приобретенный у "Бирмингема" за 25 тысяч фунтов стерлингов. Принял участие в 247 матчах (37 голов), был важным винтиком в системе и помог получить шесть медалей высшей пробы.

После событий февраля 1958-го не смог восстановиться и продолжить выступления на профессиональном уровне. Разбитый череп (возникла легкая форма амнезии), сломанные челюсть (пришлось удалить все зубы), локоть, таз и нога – о каком спорте можно рассуждать?

Джон долго бредил, жаловался Басби, что его не навещал Томми Тейлор, о потере товарищей узнал из газет через месяц – медицинский персонал боялся, что известие, сказанное слишком рано, резко ухудшит моральное состояние вингера.

В дальнейшем владел небольшим бизнесом, старость встретил кладовщиком на телевизионном складе, умер в сентябре 1994-го.

Джеки Бланчфлауэр (1933 - 1998 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1951 - 1958 гг.

Позиция: опорный полузащитник

Трофеи: Первый дивизион (1955/56, 1956/57), Суперкубок Англии (1956, 1957)

Бланчфлауэр, как и Берри, из-за травм завершил карьеру. Причем выпускник академии "манкунианцев" чудом не отправился на тот свет и исповедался перед священником – так все было плохо. Перелом таза, рук (правая была почти оторвана) и раздробленные почки сразу сделали невозможным любую деятельность спортом (а Джеки пробовал, несмотря на категорические запреты врачей).

Жажда понятна – Бланчфлауэр был основным, нравился Басби универсальностью, заслуженно пользовался популярностью и мечтал, что реанимируется. Проблема в том, что и в будущем хавбек себя полноценно не нашел – бизнес "прогорел" (что паб, что продажа газет и кондитерских изделий), также не сложилось с букмекерством на конных скачках.

Более того, жена Джеки обвинила "МЮ" в бездушии – мол, клуб "был прохладным" и отвернулся зимой 1959-го, когда выселил семью из дома, который предоставил в качестве помощи. В целом история полузащитника наполнена различными несчастьями, да и умер он в 1998-м от рака. Шестьдесят пять – это еще не приговор.

Альберт Скенлон (1935 - 2009 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1954 - 1960 гг.

Позиция: левый вингер

Трофеи: -

Альберт Скенлон классно выглядел на молодежном уровне (получил два кубка Англии), однако взрослая ступень далась ему нелегко – нападающий уступил в конкурентоспособности и Дэвиду Пеггу, и Джонни Берри. Формально парень причастен к победе в Первом дивизионе (1955/56, 1956/57), но на деле не набрал необходимого количества игр для медалей.

В Мюнхене повредил череп и почку, выбыл до конца сезона. Впрочем, в кампании 1959/60 очень пригодился – подменяя Денниса Вайоллета, забил 8 мячей. Мог перебраться в "Арсенал", но по наставлению дяди подписал контракт с "Ньюкасл Юнайтед", где не оправдал ожиданий.

1962-м покинул Тайнсайд, выступал в коллективах из низших лиг, в 1966-м попрощался с профессией. Проживал в Манчестере, был охранником на фабрике и докером в Солфорде.

Кенни Морганс (1939 - 2012 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1956 - 1961 гг.

Позиция: правый вингер

Трофеи: Первый дивизион (1956/57)

Морганс подавал надежды, но так и не вырос в действительно хорошего футболиста – показательно, что "МЮ" привлек его только к 23 поединкам. Не менее примечательно, что после ухода валлиец представлял команды с меньшим статусом ("Свонси", "Ньюпорт"), пока не уехал на родину.

Был самым молодым в авиакатастрофе (18 лет) и последним, кого достали из обломков (что интересно, через пять часов после прекращения официальных поисков – Кенни случайно увидели два журналиста). Получил незначительные ушибы, полностью выздоровел через три недели.

Имел паб, работал шипчандлером (поставщиком продовольствия для судов), умер в ноябре 2012-го.

Деннис Вайоллет (1933 - 1999 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1953 - 1962 гг.

Позиция: центрфорвард

Трофеи: Первый дивизион (1955/56, 1956/57), Суперкубок Англии (1956, 1957)

Воспитанник "дьяволов" дебютировал в 1953-м, а уже в кампании 1956/57 стал лучшим страйкером Кубка европейских чемпионов (9 мячей). Вайоллет неустанно прогрессировал, установил ряд рекордов, даже после того, как пережил трагедию – например, в 1960-м отметился 32 точными выстрелами, благодаря чему возглавил бомбардирский список Первого дивизиона.

Поэтому очень странно, что несколькими годами позже Басби решил продать Денниса в "Сток Сити" – центрфорвард хоть и уменьшил персональные показатели, однако вынужденно перешел в команду, которая не только перестраивалась, но и находилась во второй по знаковости лиге.

С другой стороны, исполнителю не следует сетовать на судьбу – она еще как улыбнулась ему в день Х. Незначительные повреждения головы и руки забрали немного времени на реабилитацию – Вайолетт вышел на финал Кубка Англии-1958 против "Болтона", а через пять дней поразил ворота "Милана" в полуфинале КЕЧ (2:1). Жаль, что красивый сюжет не состоялся – в Италии "россонери" зафиксировали разгром 4:0.

Гарри Грегг (1932 - 2020 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1957 - 1966 гг.

Позиция: вратарь

Трофеи: Первый дивизион (1964/65), Кубок Англии (1962/63), Суперкубок Англии (1965)

В 1957-м "Манчестер Юнайтед" выложил за представителя "Донкастера" 23,5 тысячи фунтов стерлингов, чем автоматически провернул самый дорогой трансфер вратаря в истории. Стоил ли Грегг таких инвестиций? Сполна – кроме клубных титулов североирландец сыграл на ЧМ-1958, где был признан лучшим голкипером, опередив в голосовании Льва Яшина.

Именно поэтому Гарри всегда просил, чтобы общество помнило его спортсменом, а не только героем. Без сомнения, футболист совершил великий подвиг – вытащил из ада Вайоллета, Чарльтона, Бланчфлауэра, Басби, беременную Веру Лукич с ее двухлетним сыном. Как сказал когда-то Джордж Бест, который малым чистил бутсы Грегга: "Храбрость – это одно, но то, что сделал Гарри, было не только храбростью. Это было добром".

Несмотря на то, что потом исполнитель травмировался и не впечатлил в "Сток Сити", он все всем доказал.

Билли Фоулкс (1932 - 2013 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1951 - 1970 гг.

Позиция: центральный полузащитник

Трофеи: Первый дивизион (1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67), Кубок Англии (1962/63), Суперкубок Англии (1965, 1967), Кубок европейских чемпионов (1967/68)

Сильный удар, нанесенный бутылкой джина, свалившейся на голову – это все, что получил Билли Фоулкс. Полузащитник довольно быстро пришел в себя, изо всех сил побежал подальше от самолета, а когда осознал, что он не взорвется, бросился помогать Гарри Греггу.

Ввиду смерти Роджера Берна, стал капитаном "красных дьяволов" и с достоинством носил повязку до 1970-го. Продемонстрировал лидерские качества, доказал актуальность, при кризисе легко трансформировался в центрального защитника – Басби объективно не имел достаточно квалифицированных кадров и латал дыры любыми способами. Был рекордсменом по числу проведенных матчей (688), пока его достижение не "переписали" Бобби Чарльтон, Пол Скоулз и Райан Гиггз.

Тренировал молодежку "МЮ", также пользовался локальным спросом за пределами Туманного Альбиона – в США, Норвегии и Японии.

Бобби Чарльтон (1937 - 2023 гг.)

Срок пребывания в "МЮ": 1956 - 1973 гг.

Позиция: атакующий полузащитник

Трофеи: Первый дивизион (1956/57, 1964/65, 1966/67), Кубок Англии (1962/63), Суперкубок Англии (1965, 1967), Кубок европейских чемпионов (1967/68)

И завершаем стопроцентно самым известным "малышом" Басби. Бытует мнение, что если бы авария не забрала Дункана Эдвардса, то именно он бы стал олицетворением целого английского поколения.

Впрочем, история пошла другим путем – Чарльтон отделался фактически легкими царапинами, первым выписался из больницы, 14 февраля вернулся в Великобританию. Некоторое время не горел желанием играть в футбол, однако, будучи мотивированным поддержкой Джимми Мерфи и Гарри Грегга, себя переборол.

И не зря - в итоге плеймейкер раскрыл весь потенциал, гарантировал успех как на клубном уровне, так и с национальной сборной, поднял над головой Кубок европейских чемпионов и кубок мира. Автор многих индивидуальных достижений, которые держались десятилетиями (в конце концов, часть побил Уэйн Руни), обладатель Золотого мяча-1966. Икона, легенда, кумир миллионов – можно подобрать множество похвальных эпитетов, и все они будут оправданы.

Увы, Бобби не реализовал себя в роли менеджера, но без дела не остался – с 1984-го и до последних дней входил в совет директоров "красных дьяволов". Умер в октябре 2023-го, был последним из тех, кто выжил в авиакатастрофе.

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