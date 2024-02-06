Челси опасается увольнять Почеттино из-за риска нарушить ФФП

Маурисио Почеттино вряд ли уволят до конца сезона.

По данным Daily Mail, в "Челси" опасаются, что расторжение контракта с аргентинцем до июля может привести клуб к нарушению правил финансового фэйр-плей, действующих в АПЛ. Расставание с главным тренером и его штабом обойдется "синим" более чем в 10 млн фунтов.

Ранее экс-консультант "Манчестер Сити" заявлял, что лондонцам и без того необходимо продавать футболистов на 100 с лишним миллионов фунтов, чтобы вписаться в лимит.