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Челси опасается увольнять Почеттино из-за риска нарушить ФФП

Англия

Тренера вряд ли уволят до конца сезона

Челси опасается увольнять Почеттино из-за риска нарушить ФФП

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино вряд ли уволят до конца сезона.

По данным Daily Mail, в "Челси" опасаются, что расторжение контракта с аргентинцем до июля может привести клуб к нарушению правил финансового фэйр-плей, действующих в АПЛ. Расставание с главным тренером и его штабом обойдется "синим" более чем в 10 млн фунтов.

Ранее экс-консультант "Манчестер Сити" заявлял, что лондонцам и без того необходимо продавать футболистов на 100 с лишним миллионов фунтов, чтобы вписаться в лимит.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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