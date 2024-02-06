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Звезда Ньюкасла: Я сильно устал и разочарован

Англия

Внутренние проблемы открытия прошлого сезона

Звезда Ньюкасла: Я сильно устал и разочарован

Фото: twitter.com/NUFC

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Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимарайнс высказал своё мнение по поводу выступлений своего клуба в нынешнем сезоне.

"Мне очень нравится быть здесь. Я никогда раньше не чувствовал себя настолько любимым в клубе. То, как меня любят фанаты, — это замечательно, я тоже их люблю. Но этот сезон был для меня неоднозачным. Я хочу больше побеждать и видеть клуб в еврокубках. Я очень разочарован тем, как проходит сезон, это настоящее безумие. У нас есть 2-3 матча, где мы играем очень хорошо, а затем мы проводим 2-3 ужасных игры. Я сильно устал и разочарован", — цитирует Гимарайнса Footmercato.

После 23 туров АПЛ "Ньюкасл" набрал 33 очка, и располагается на девятом месте. Помимо этого, "сороки" вылетели из еврокубков, заняв последнюю строчку в группе в Лиге чемпионов.

Также с фамилией Гимарайнса связано множество трансферных слухов. Основными претендентами на бразильца считаются "ПСЖ" и "Барселона".

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Источник:
Foot mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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