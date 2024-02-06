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Брентфорд потерял 26 очков в матчах АПЛ, в которых вел в счете по ходу этого сезона

Англия

Это вдвое больше, чем за две предыдущие кампании

Брентфорд потерял 26 очков в матчах АПЛ, в которых вел в счете по ходу этого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольный клуб "Брентфорд" потерял 26 очков в матчах английской Премьер-лиги, в которых вел в счете по ходу этого сезона, - вдвое больше, чем за две предыдущие кампании (23 очка).

Напомним, вчера, 5 февраля, подопечные Томаса Франка уступили "Манчестер Сити" со счетом 1:3 в матче 23-го тура АПЛ. Первый гол в этой встрече забил игрок "пчел" Ниль Мопе, который отличился в середине первого тайма. Однако на 48-й минуте "горожане" счет сравняли, а во втором тайме забили два гола и вырвали волевую победу - 3:1.

Читайте также АПЛ. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3. Хет-трик воспитанника гостей приносит им волевую победу

"Брентфорд" после 23 туров английской Премьер-лиги располагается на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. От зоны вылета "пчел" отделяет ровно три очка. "Ман Сити" занимает второе место.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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