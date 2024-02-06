Брентфорд потерял 26 очков в матчах АПЛ, в которых вел в счете по ходу этого сезона

Футбольный клуб "Брентфорд" потерял 26 очков в матчах английской Премьер-лиги, в которых вел в счете по ходу этого сезона, - вдвое больше, чем за две предыдущие кампании (23 очка).

Напомним, вчера, 5 февраля, подопечные Томаса Франка уступили "Манчестер Сити" со счетом 1:3 в матче 23-го тура АПЛ. Первый гол в этой встрече забил игрок "пчел" Ниль Мопе, который отличился в середине первого тайма. Однако на 48-й минуте "горожане" счет сравняли, а во втором тайме забили два гола и вырвали волевую победу - 3:1.

"Брентфорд" после 23 туров английской Премьер-лиги располагается на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. От зоны вылета "пчел" отделяет ровно три очка. "Ман Сити" занимает второе место.