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Два гранда АПЛ отказались от трансфера Мбаппе

Англия

Клубы недовольны финансовыми запросами француза

Два гранда АПЛ отказались от трансфера Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" отказались от трансфера Килиана Мбаппе.

По информации The Independent, оба клуба имели возможность выкупить звезду "ПСЖ" во время январского трансферного окна, однако в итоге англичане вышли из гонки за звезду "ПСЖ" по финансовым причинам: они не хотят менять структуру выплат заработных плат и иметь в составе игрока, который получает гораздо большую сумму, чем остальные члены команда.

Напомним, что главным фаворитом на Мбаппе остается мадридский "Реал".

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Источник:
Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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