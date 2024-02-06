Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два гранда АПЛ отказались от трансфера Мбаппе
Клубы недовольны финансовыми запросами француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" отказались от трансфера Килиана Мбаппе.
По информации The Independent, оба клуба имели возможность выкупить звезду "ПСЖ" во время январского трансферного окна, однако в итоге англичане вышли из гонки за звезду "ПСЖ" по финансовым причинам: они не хотят менять структуру выплат заработных плат и иметь в составе игрока, который получает гораздо большую сумму, чем остальные члены команда.
Напомним, что главным фаворитом на Мбаппе остается мадридский "Реал".
Читайте также Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в Реал
Популярное сейчас
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО