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Новичок Тоттенхэма Бергвалль: Было нелегко отказать Барселоне
Лукас рассказал о том, как он принял решение о своем переходе
tottenham hotspur
Новоиспеченный полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Бергвалль рассказал о том, как он принял решение отказать "Барселоне", которая была в шаге от его подписания.
"Было нелегко сказать "нет" "Барселоне". Мне нужно было время для того, чтобы сделать этот выбор, но думаю, что он правильный.
Шансы были 50 на 50, но в конечном итоге я понял, что "Тоттенхэм" будет верным шагом в моей карьере. Я почувствовал это внутренне", - заявил Лукас.
Бергвалль присоединится к "Тоттенхэму" 1 июля 2024 года.
В прошлом сезоне Бергвалль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
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