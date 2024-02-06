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Тренер Ньюкасла - о трансферах: Я предпочитаю концентрироваться на футболе
Ньюкасл после 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ответил на вопрос о том, рад ли он тому, что январское трансферное окно в Англии закрылось. "Сороки" зимой 2024 года не сделали ни одного приобретения.
"Я предпочитаю концентрироваться на футболе, тренерской работе и работе с игроками, поэтому любое отвлечение от этого не приветствуется. Трансферное окно закрылось, и теперь мы с нетерпением ждем возможности просто сосредоточиться на футболе", - приводит слова Хау издание Chronicle Live.
"Ньюкасл" после 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эдди Гау сыграют с "Ноттингем Форест" на выезде. Игра состоится 10 февраля.
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