Тренер Ньюкасла - о трансферах: Я предпочитаю концентрироваться на футболе

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ответил на вопрос о том, рад ли он тому, что январское трансферное окно в Англии закрылось. "Сороки" зимой 2024 года не сделали ни одного приобретения.

"Я предпочитаю концентрироваться на футболе, тренерской работе и работе с игроками, поэтому любое отвлечение от этого не приветствуется. Трансферное окно закрылось, и теперь мы с нетерпением ждем возможности просто сосредоточиться на футболе", - приводит слова Хау издание Chronicle Live.

"Ньюкасл" после 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эдди Гау сыграют с "Ноттингем Форест" на выезде. Игра состоится 10 февраля.