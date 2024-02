Почеттино: Болельщикам нужно набраться терпения

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино обратился к фанатам клуба с просьбой поддержать команду.

После поражения от "Вулверхэмптона" (2:4) "Челси" опустился в нижнюю половину турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Команда Почеттино занимает 11 место в чемпионате, имея в активе 31 очко. Следующий матч лондонский клуб проведет против "Астон Виллы" в рамках 4-го круга Кубка Англии. Начало – завтра, 7 февраля, в 21:00.

???? Pochettino: “The fans need to be patient. We need to find a way to succeed”.



“We need the support, of course, we are demanding the support to the team, players”.



“I know the quality of the players. It takes time to build a team. It's the reality”. pic.twitter.com/jrIKK9qRrr