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Почеттино: Болельщикам нужно набраться терпения
Аргентинец призывает поддержать клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино обратился к фанатам клуба с просьбой поддержать команду.
"Болельщикам нужно набраться терпения. Нам нужно найти путь к успеху.
Нам нужна поддержка. Конечно, мы требуем поддержки команды, игроков. Я знаю уровень этих игроков. Чтобы создать команду – нужно время. Это реальность, – приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.
После поражения от "Вулверхэмптона" (2:4) "Челси" опустился в нижнюю половину турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Команда Почеттино занимает 11 место в чемпионате, имея в активе 31 очко. Следующий матч лондонский клуб проведет против "Астон Виллы" в рамках 4-го круга Кубка Англии. Начало – завтра, 7 февраля, в 21:00.
???? Pochettino: “The fans need to be patient. We need to find a way to succeed”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024
“We need the support, of course, we are demanding the support to the team, players”.
“I know the quality of the players. It takes time to build a team. It's the reality”. pic.twitter.com/jrIKK9qRrr
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