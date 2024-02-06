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Почеттино: Болельщикам нужно набраться терпения

Англия

Аргентинец призывает поддержать клуб

Почеттино: Болельщикам нужно набраться терпения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино обратился к фанатам клуба с просьбой поддержать команду.

"Болельщикам нужно набраться терпения. Нам нужно найти путь к успеху.

Нам нужна поддержка. Конечно, мы требуем поддержки команды, игроков. Я знаю уровень этих игроков. Чтобы создать команду – нужно время. Это реальность, – приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.

После поражения от "Вулверхэмптона" (2:4) "Челси" опустился в нижнюю половину турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Команда Почеттино занимает 11 место в чемпионате, имея в активе 31 очко. Следующий матч лондонский клуб проведет против "Астон Виллы" в рамках 4-го круга Кубка Англии. Начало – завтра, 7 февраля, в 21:00.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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