Каррагер - об Арсенале: Они защищаются лучше всех в АПЛ

Джейми Каррагер высоко оценил игру "Арсенала" в обороне.

"Они превзошли "Ливерпуль" во всех аспектах, но больше всего меня поразило то, насколько сильны они были в обороне. Я ни разу за игру не увидел, что "Ливерпуль" представляет угрозу или вот-вот забьет. "Ливерпулю" повезло, мы это знаем.

После матча я сказал, что результат был выгоден скорее "Манчестер Сити", чем "Арсеналу", но у "Арсенала" действительно мало шансов выиграть титул. Эти шансы зависят от того, насколько они хороши в обороне.

Думаю, что у них лучшая оборона в АПЛ, если посмотреть на основные цифры. Мы увидели это на примере того, что сделал "Ливерпуль" при своем xG", - сказал бывший игрок "Ливерпуля".