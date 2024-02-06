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Каррагер - об Арсенале: Они защищаются лучше всех в АПЛ

Англия

Джейми высоко оценил игру канониров в обороне

Каррагер - об Арсенале: Они защищаются лучше всех в АПЛ

Goal

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Джейми Каррагер высоко оценил игру "Арсенала" в обороне.

"Они превзошли "Ливерпуль" во всех аспектах, но больше всего меня поразило то, насколько сильны они были в обороне. Я ни разу за игру не увидел, что "Ливерпуль" представляет угрозу или вот-вот забьет. "Ливерпулю" повезло, мы это знаем.

После матча я сказал, что результат был выгоден скорее "Манчестер Сити", чем "Арсеналу", но у "Арсенала" действительно мало шансов выиграть титул. Эти шансы зависят от того, насколько они хороши в обороне.

Думаю, что у них лучшая оборона в АПЛ, если посмотреть на основные цифры. Мы увидели это на примере того, что сделал "Ливерпуль" при своем xG", - сказал бывший игрок "Ливерпуля".

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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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