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Родри отыграл год без поражений в составе Манчестер Сити

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Талисман команды

Родри отыграл год без поражений в составе Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После выездной победы "Манчестер Сити" над "Брентфордом", количество дней Родри без поражений достигло отметки в 365.

Таким образом, полузащитник отыграл целый календарный год за в составе "горожан" без поражений. За этот период испанец завоевал 5 титулов и провёл 53 матча, 42 из которых завершились в пользу "Сити", 11 - были сыграны в ничью.

Последнее поражение "Манчестер Сити" в матчах с участием Родри датируется 5-го февраля 2023 года в игре против "Тоттенхэма" в английской Премьер-Лиге (0:1).

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Манчестер Сити Родри
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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