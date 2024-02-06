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Родри отыграл год без поражений в составе Манчестер Сити
Талисман команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После выездной победы "Манчестер Сити" над "Брентфордом", количество дней Родри без поражений достигло отметки в 365.
Таким образом, полузащитник отыграл целый календарный год за в составе "горожан" без поражений. За этот период испанец завоевал 5 титулов и провёл 53 матча, 42 из которых завершились в пользу "Сити", 11 - были сыграны в ничью.
Последнее поражение "Манчестер Сити" в матчах с участием Родри датируется 5-го февраля 2023 года в игре против "Тоттенхэма" в английской Премьер-Лиге (0:1).
A full calendar year without defeat for Rodrigo at City! ???? pic.twitter.com/HLRe9UjOkM— Manchester City (@ManCity) February 6, 2024
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