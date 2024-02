Родри отыграл год без поражений в составе Манчестер Сити

После выездной победы "Манчестер Сити" над "Брентфордом", количество дней Родри без поражений достигло отметки в 365.

Таким образом, полузащитник отыграл целый календарный год за в составе "горожан" без поражений. За этот период испанец завоевал 5 титулов и провёл 53 матча, 42 из которых завершились в пользу "Сити", 11 - были сыграны в ничью.

Последнее поражение "Манчестер Сити" в матчах с участием Родри датируется 5-го февраля 2023 года в игре против "Тоттенхэма" в английской Премьер-Лиге (0:1).

