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Почеттино: Я не обычный тренер, я лидер
Главный тренер высказался накануне матча против Астон Виллы
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Челси" Маурисио Почеттино выступил с эмоциональной речью перед своими игроками накануне матча против "Астон Виллы".
"Сегодня на встрече я сказал игрокам, что доверяю им больше, чем когда-либо. Я буду поддерживать их так, как никогда раньше".
"Я не обычный тренер, я лидер. Я должен показывать в каждом своем действии, что доверяю им", - добавил Почеттино.
Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Челси" состоится завтра, 7 февраля. Начало - в 22:00.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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