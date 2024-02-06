Почеттино: Я не обычный тренер, я лидер

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино выступил с эмоциональной речью перед своими игроками накануне матча против "Астон Виллы".

"Сегодня на встрече я сказал игрокам, что доверяю им больше, чем когда-либо. Я буду поддерживать их так, как никогда раньше".