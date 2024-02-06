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Разочарование в Челси: Игроки жалеют, что подписали долгосрочные контракты
Некоторые футболисты жалеют о своем решении
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images
Игроки "Челси" рассказали о своих долгосрочных контрактах.
По информации Тһе Athletic, некоторые футболисты в частных разговорах сообщили, что сожалеют о подписании долгосрочных контрактов с клубом. Игроки не видят того грандиозного проекта, который им обещали во время переговоров.
Сейчас "Челси" занимает одиннадцатое место в Премьер-Лиге и имеет 31 балл. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 20 очков.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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