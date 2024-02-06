  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Руководство разговаривает со мной каждый день
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Руководство разговаривает со мной каждый день

Англия

Главный тренер Челси прокомментировал недавнюю ситуацию

Почеттино: Руководство разговаривает со мной каждый день

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что чувствует поддержку от владельцев клуба.

"Мы все вместе оказались в этой ситуации. Самое важное, что они разговаривают со мной каждый день, поддерживают меня".

Читайте такжеДовбик своеобразно ответил на вопрос о своем участии в матче с Реала

"Я получил отличное сообщение от владельцев клуба после игры против "Вулверхэмптона". Мы справимся все вместе", - добавил Почеттино.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 7 февраля. Они сыграют против "Астон Виллы". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое
yellow-arrow
Разочарование в Челси: Игроки жалеют, что подписали долгосрочные контракты
yellow-arrow
Даррен Бент: Мудрик сам решил перейти в Челси, а не в Арсенал, и ничего не показал
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости