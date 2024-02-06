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Почеттино: Руководство разговаривает со мной каждый день
Главный тренер Челси прокомментировал недавнюю ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что чувствует поддержку от владельцев клуба.
"Мы все вместе оказались в этой ситуации. Самое важное, что они разговаривают со мной каждый день, поддерживают меня".
"Я получил отличное сообщение от владельцев клуба после игры против "Вулверхэмптона". Мы справимся все вместе", - добавил Почеттино.
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 7 февраля. Они сыграют против "Астон Виллы". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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