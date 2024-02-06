Арсенал хочет продлить контракт со своим талантливым вингером

"Арсенал U-21" намерен продлить контракт со своим вингером Амарио Козиер-Дюберри.

По информации Фабрицио Романо, клуб ведет переговоры с игроком. Но если Амарио откажется заключать новое соглашение, то он может присоединиться к любому клубу.

"Аякс", "Боруссия Д", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон", "Андерлехт" - также заинтересованы в подписании талантливого вингера.

Амарио Козиер-Дюберри в этом сезоне Премьер-Лиги 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 8 матчах.

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