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Арсенал хочет продлить контракт со своим талантливым вингером
Талантливый 18-летний игрок может остаться в Арсенале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал U-21" намерен продлить контракт со своим вингером Амарио Козиер-Дюберри.
По информации Фабрицио Романо, клуб ведет переговоры с игроком. Но если Амарио откажется заключать новое соглашение, то он может присоединиться к любому клубу.
"Аякс", "Боруссия Д", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон", "Андерлехт" - также заинтересованы в подписании талантливого вингера.
Амарио Козиер-Дюберри в этом сезоне Премьер-Лиги 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 8 матчах.
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