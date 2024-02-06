  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал хочет продлить контракт со своим талантливым вингером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал хочет продлить контракт со своим талантливым вингером

Англия

Талантливый 18-летний игрок может остаться в Арсенале

Арсенал хочет продлить контракт со своим талантливым вингером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал U-21" намерен продлить контракт со своим вингером Амарио Козиер-Дюберри.

По информации Фабрицио Романо, клуб ведет переговоры с игроком. Но если Амарио откажется заключать новое соглашение, то он может присоединиться к любому клубу.

"Аякс", "Боруссия Д", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон", "Андерлехт" - также заинтересованы в подписании талантливого вингера.

Амарио Козиер-Дюберри в этом сезоне Премьер-Лиги 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 8 матчах.

Читайте такжеАрсенал хочет подписать форварда Наполи Виктора Осимхена

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Руководство разговаривает со мной каждый день
yellow-arrow
Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое
yellow-arrow
Разочарование в Челси: Игроки жалеют, что подписали долгосрочные контракты
Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Ньюкасл Андерлехт (Брюссель) Аякс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости