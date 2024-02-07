Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Два последних матча своего любимого клуба болельщики "Челси" предпочли бы забыть. Прямо сейчас английская пресса просто съедает их команду, а сами болельщики съедают главного наставника Маурисио Почеттино.

Спастись из такого состояния просто в один момент практически невозможно. Кажется, что это должно стать легкой прогулкой для Олли Уоткинса и компании. Впрочем, посмотрим, как все получится на самом деле.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 7 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала (переигровка).

7 февраля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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