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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Какие шансы у "Челси" выйти из внезапного падения в яму?
Getty Images / Global Images Ukraine
Два последних матча своего любимого клуба болельщики "Челси" предпочли бы забыть. Прямо сейчас английская пресса просто съедает их команду, а сами болельщики съедают главного наставника Маурисио Почеттино.
Спастись из такого состояния просто в один момент практически невозможно. Кажется, что это должно стать легкой прогулкой для Олли Уоткинса и компании. Впрочем, посмотрим, как все получится на самом деле.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 7 февраля.
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Кубок Англии. 1/16 финала (переигровка).
7 февраля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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