Кубок Англии. Проблемный выход Лидса, а Саутгемптон и Ковентри шагают дальше без проблем

Сегодня прошел первый игровой день переигровок в Кубке Англии. Команды, которые не смогли определить победителя в первой встрече, играли повторные матчи, чтобы наконец определить команду, которая пройдет в 1/8.

Важно отметить, что это последняя стадия, на которой еще действует правило переигровок, в дальнейшем победителя будут определять в рамках однометчевого противостояния и в случае ничьей будут экстра-таймы, а при необходимости и серия пенальти. Какие же команды сегодня себе забронировали место в следующей стадии? Давайте разбираться! Сегодня были разборки исключительно между коллективами из Чемпионшипа.

"Ковентри" (II) — "Шеффилд Уэнсдей" (II) 4:1

Голы: Палмер (3), О'Хара (50, 56), Райт (57) — Кадамартери (10)

В первом матче между этими соперниками "Шеффилд Уэнсдей" на глазах у собственных болельщиков лишь на последних минутах вытащил ничью в матче, который казался уже проигранным. "Ковентри" действительно переиграли своего соперника по игре, но не по счету. Как оказалось, "совы" лишь перенесли экзекуцию на чужой стадион.

В начале комады обменялись голами и Бейли-Тай Кадамартери быстро ответил на гол воспитанника "Челси" Кейси Палмера. Казалось, что нас ждет очередной нервный поединок, но в начале второго тайма "Ковентри" включились на полную и отправили в ворота Пирса Чарльза еще 3 гола. Погром, который мог состояться еще в первом матче, но тогда подвела реализация. "Ковентри" уверенно и заслуженно проходит в 1/8, где у себя дома встретится с главной сенсацией этого розыгрыша Кубка Англии, "Мейдстоун Юнайтед".

"Плимут" (IІ) — "Лидс" (IІ) 1:4 (после ЭТ)

Голы: Геллоуэй (78) — Ньйонто (66), Саммервиль (97), Рюттер (111), Харди (117, автогол)

Результат первого матча между этими соперниками, как вы понимаете, был ничейным. На гол от Антони "Плимут" ответил голом Ранделла на 73-й минуте. Теперь, когда переигровка проходила на стадионе "Арґайл", то у них было куда больше шансов забрать свое, однако здесь на сцену вышел вингер "павлинов" Уилфрид Ньйонто, который в середине второго тайма отправил в ворота Конора Хазарда очень важный гол.

Но "Плимут", особенно играя на своем поле, отдавать победу гостям так легко не планировал. Брендан Гэллоуэй сравнял счет на табло на 78-й минуте и именно с единицами на табло закончился и этот матч. Просто полное отражение результата первой игры. Команды перешли к экстра-таймам.

Уже там мы увидели победный гол от "павлинов", автором которого стал Крисенсио Саммервиль. Уже на этот гол от гостей "Плимут" ответа не нашел, а во втором экстра-тайме счет до разгромного довел Рюттер и Харди своим автоголом. Мому без серии пенальти, но в максимально непростом матче "Лидс" идет дальше, а уже в 1/8 они сыграют с победителем пары "Астон Вилла"/"Челси", которые проведут свою переигровку в среду, 7 февраля.

"Саутгемптон" (II) — "Уотфорд" (II) 3:0

Голы: Мара (52, 58), Адамс (76)

В первом матче, когда "святым" пришлось играть на выезде, они нашли свой спасительный гол только на 89-й минуте игры. Тогда "Шершни" забили свой гол благодаря стараниям Матеуша Мартинша на первых минутах и почти довели ту игру до победного завершения. Но "Саутгемптон" был против своего досрочного вылета и Стюарт Армстронг позволил своей команде сыграть переигровку уже на своем поле.

Как оказалось, старания не были напрасными. Секу Мара уже в переигровке между этими коллективами отправил в ворота "Уотфорда" 2 гола без ответа, оба произошли в начале второго тайма. А потом все довел до разгрома третьим голом нападающий хозяев Че Адамс. Таким образом, "святые" проходят дальше, не зря они так отчаянно отыгрывались в первой встрече на "Викарейдж Роуд". В следующем раунде "Сотон" поедет в гости к "Ливерпулю" на "Энфилд".