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Форвард МЮ признался, что Роналду был его кумиром в детстве
Криштиану всегда был моим кумиром (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд ответил на вопрос о том, кто был его кумиром в детстве.
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"Это был Роналду. Еще Руны и Тевес, но я выберу Криштиану. Я помню, что болел за него, когда он играл за "МЮ", "Реал" и за "Ювентус". А потом, когда он снова вернулся на "Олд Траффорд".
"Он всегда был моим кумиром", - добавил Хейлунд.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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