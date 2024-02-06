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Форвард МЮ признался, что Роналду был его кумиром в детстве

Англия
Обновлено

Криштиану всегда был моим кумиром (с)

Форвард МЮ признался, что Роналду был его кумиром в детстве

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд ответил на вопрос о том, кто был его кумиром в детстве.

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"Это был Роналду. Еще Руны и Тевес, но я выберу Криштиану. Я помню, что болел за него, когда он играл за "МЮ", "Реал" и за "Ювентус". А потом, когда он снова вернулся на "Олд Траффорд".

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"Он всегда был моим кумиром", - добавил Хейлунд.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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