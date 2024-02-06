Форвард МЮ признался, что Роналду был его кумиром в детстве

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд ответил на вопрос о том, кто был его кумиром в детстве.

"Это был Роналду. Еще Руны и Тевес, но я выберу Криштиану. Я помню, что болел за него, когда он играл за "МЮ", "Реал" и за "Ювентус". А потом, когда он снова вернулся на "Олд Траффорд".