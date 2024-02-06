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Астон Вилла – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии

Англия

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Астон Вилла – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала Кубка Англии между "Астон Виллой" и лондонским "Челси".

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Нас ждет переигровка кубкового матча. На "Стэмфорд Бридж" команды не забивали. Естественно, мы ждем на поле Михаила Мудрика – сейчас украинец не попадает в стартовый состав, но с замены выйти он может и пошуметь тоже. Пройдет ли "Челси" дальше? Или же триумф ждет команду Унаи Эмери? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 7 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

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