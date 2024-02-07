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Эриксен останется в Манчестере до лета, несмотря на интерес Галатасарая
Кристиан счастлив в клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен останется в "Манчестер Юнайтед" до лета. Он счастлив в клубе и сконцентрирован на заключительной части сезона, пишет Sky Sports.
"Галатасарай" хочет усилить центр поля в рамках зимнего трансферного окна, которое в Турции открыто до 9 февраля, и проявил предварительный интерес к Эриксена. Учитывая небольшое количество игрового времени у Кристиана в "МЮ" во время текущего сезона, турецкий клуб достаточно высоко поместил его в шорт-листе.
Сообщалось, что "Галатасарай" хотел арендовать датчанина с правом выкупа.
В этом сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 19 матчах за "МЮ" во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи
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