Эриксен останется в Манчестере до лета, несмотря на интерес Галатасарая

Кристиан Эриксен останется в "Манчестер Юнайтед" до лета. Он счастлив в клубе и сконцентрирован на заключительной части сезона, пишет Sky Sports.

"Галатасарай" хочет усилить центр поля в рамках зимнего трансферного окна, которое в Турции открыто до 9 февраля, и проявил предварительный интерес к Эриксена. Учитывая небольшое количество игрового времени у Кристиана в "МЮ" во время текущего сезона, турецкий клуб достаточно высоко поместил его в шорт-листе.

Сообщалось, что "Галатасарай" хотел арендовать датчанина с правом выкупа.

В этом сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 19 матчах за "МЮ" во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи