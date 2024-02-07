Брайтон договорился о трансфере 19-летнего нападающего почти за 20 млн евро

"Брайтон" достиг соглашения с норвежским "Норшелланном" о подписании нападающего Ибрагима Османа.

По информации The Athletic, интерес к 19-летнему форварду из Ганы проявляло много клубов, но он выбрал именно команду Роберто Де Дзерби.

Сумма сделки составит около 19,5 миллиона евро. Отмечается, что Осман уже прошел медицинское обследование перед официальным подтверждением трансфера.

В текущем сезоне ганец принял участие в 29 матчах "Норшелланна" во всех турнирах, отличившись 4 голами и 5 ассистами.

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