У тен Хага теперь будет меньше влияния на трансферы в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг потерял былое влияние при планировании трансферов. По информации от издания Metro, нидерландский специалист теперь будет меньше влиять на то, какие именно новички будут пополнять команду.

Такое решение вынесло новое руководство во главе с Джимом Рэтклиффом. Напомним, при тен Хаге "Манчестер Юнайтед" приобрел таких игроков, как Антони, Мейсон Маунт, которые пока не могут заиграть на "Олд Траффорд".

Владельцы недовольны некоторыми трансферами игроков, которых приглашал тренер, поэтому приняли решение взять инициативу в свои руки. Отметим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на шестом месте в АПЛ.