Ноттингем Форест потерял на длительный срок своего лучшего бомбардира

Нападающий Ноттингем Форрест Крис Вуд получил травму задней поверхности бедра и выбыл на длительный срок, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на восстановление нападающему понадобится от 6 до 8 недель.

32-летний новозеландец является лучшим бомбардиром Ноттингем Форестом в этом сезоне. На его счету 8 забитых мячей в 20 матчах АПЛ.

После 23 туров Ноттингем Форест набрал 21 очко и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ.