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Ноттингем Форест потерял на длительный срок своего лучшего бомбардира

Англия

На счету Вуда 8 мячей в 20 матчах АПЛ

Ноттингем Форест потерял на длительный срок своего лучшего бомбардира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий Ноттингем Форрест Крис Вуд получил травму задней поверхности бедра и выбыл на длительный срок, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на восстановление нападающему понадобится от 6 до 8 недель.

32-летний новозеландец является лучшим бомбардиром Ноттингем Форестом в этом сезоне. На его счету 8 забитых мячей в 20 матчах АПЛ.

После 23 туров Ноттингем Форест набрал 21 очко и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ.

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Ноттингем Форест Крис Вуд
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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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