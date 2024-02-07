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Гвардиола: В будущем Фоден заменит Де Брюйне и Бернарду Силву
Пеп уверен в воспитаннике клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит полузащитника Фила Фодена в роли будущего лидера команды.
"Фоден - исключительный игрок. В своем возрасте он провел за "Сити" 250 матчей - это означает, что он делал разницу ещё с момента своего прихода. В будущем он заменит Кевина Де Брюйне и Бернарду Силву. Это обязательно случится. С каждым новым сезоном ему придется вести за собой других. Пока ведут его, но этот момент наступит.
"Игрок из академии с таким уровнем, и такой стабильностью на протяжении многих лет... Его ждёт успешная и долгая карьера, но это зависит от самого Фила", - цитирует испанского специалиста Tribal Football.
В текущем сезоне на счету Фодена 32 матча за "горожан" во всех турнирах, в которых он 12 раз поразил ворота соперника и отдал 9 результативных передач.
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