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Гвардиола: В будущем Фоден заменит Де Брюйне и Бернарду Силву

Англия

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Гвардиола: В будущем Фоден заменит Де Брюйне и Бернарду Силву

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит полузащитника Фила Фодена в роли будущего лидера команды.

"Фоден - исключительный игрок. В своем возрасте он провел за "Сити" 250 матчей - это означает, что он делал разницу ещё с момента своего прихода. В будущем он заменит Кевина Де Брюйне и Бернарду Силву. Это обязательно случится. С каждым новым сезоном ему придется вести за собой других. Пока ведут его, но этот момент наступит.

"Игрок из академии с таким уровнем, и такой стабильностью на протяжении многих лет... Его ждёт успешная и долгая карьера, но это зависит от самого Фила", - цитирует испанского специалиста Tribal Football.

В текущем сезоне на счету Фодена 32 матча за "горожан" во всех турнирах, в которых он 12 раз поразил ворота соперника и отдал 9 результативных передач.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
Tribal Football
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.02.2024 в 14:52
Так Фолден "парубок моторний", утім чи вистачить йому футбольного інтелекту, щоб впливати на гру, як Де Брюйне чи Сільва...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
07.02.2024 в 14:52
Так Фолден "парубок моторний", утім чи вистачить йому футбольного інтелекту, щоб впливати на гру, як Де Брюйне чи Сільва...
Ответить
0
0

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