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Почеттино: В прошлом году не я занял 12 место, а Челси в прошлом году

Англия

Главный тренер команды выступил на предматчевой пресс-конференции

Почеттино: В прошлом году не я занял 12 место, а Челси в прошлом году

fc chelsea

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призывает не сравнивать нынешний состав команды с прошлогодним.

"В прошлом году не я занял 12 место, а "Челси". Сейчас у нас другая команда, чем была в прошлом сезоне. У нас произошло много изменений. Если вы сравниваете состав команды из разных лет, чтобы навредить нам... Но я думаю, что сравнивать такие вещи невозможно".

Напомним, что сегодня, 7 февраля, состоится матч "Астон Вилла" - "Челси". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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