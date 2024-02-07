Почеттино: В прошлом году не я занял 12 место, а Челси в прошлом году

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призывает не сравнивать нынешний состав команды с прошлогодним.

"В прошлом году не я занял 12 место, а "Челси". Сейчас у нас другая команда, чем была в прошлом сезоне. У нас произошло много изменений. Если вы сравниваете состав команды из разных лет, чтобы навредить нам... Но я думаю, что сравнивать такие вещи невозможно".