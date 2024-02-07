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Почеттино: В прошлом году не я занял 12 место, а Челси в прошлом году
Главный тренер команды выступил на предматчевой пресс-конференции
fc chelsea
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призывает не сравнивать нынешний состав команды с прошлогодним.
"В прошлом году не я занял 12 место, а "Челси". Сейчас у нас другая команда, чем была в прошлом сезоне. У нас произошло много изменений. Если вы сравниваете состав команды из разных лет, чтобы навредить нам... Но я думаю, что сравнивать такие вещи невозможно".
Напомним, что сегодня, 7 февраля, состоится матч "Астон Вилла" - "Челси". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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