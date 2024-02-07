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Манчестер Юнайтед ограничит влияние тен Хага на трансферы
Главный тренер больше не будет влиять на выбор новых игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет ограничить влияние главного тренера Эрика тен Хага на трансферы.
Новые владельцы акций клуба (INEOS) не очень довольны игроками, которые клуб подписывал по требованию тренера. Поэтому руководство решило ограничить влияние тен Хага на трансферную компанию.
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 11 февраля. Они сыграют против "Астон Виллы". Начало - в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:metro
Опубликовал: Екатерина Власова
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