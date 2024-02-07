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Коммерческий директор Шпор подал в отставку, чтобы присоединится к Челси

Англия

Челси на шаг ближе к строительству нового стадиона

Коммерческий директор Шпор подал в отставку, чтобы присоединится к Челси

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

В понедельник "Тоттенхэм" объявил, что Тодд Клайн, главный коммерческий директор клуба, подал в отставку.

Клайн покинул "шпор", чтобы подписать договор с "Челси". Он будет работать над их планами строительства нового стадиона.

Ожидается, что реализация нового проекта обойдется "синим" в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник:
footballinsider
Опубликовал: Екатерина Власова
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