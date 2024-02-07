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Коммерческий директор Тоттенхэма подал в отставку, чтобы присоединится к Челси
Челси на шаг ближе к строительству нового стадиона
twitter.com/FabrizioRomano
В понедельник "Тоттенхэм" объявил, что Тодд Клайн, главный коммерческий директор клуба, подал в отставку.
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Клайн покинул "шпор", чтобы подписать договор с "Челси". Он будет работать над их планами строительства нового стадиона.
Ожидается, что реализация нового проекта обойдется "синим" в размере 1,5 миллиардов фунтов стерлингов.
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Источник:footballinsider
Опубликовал: Екатерина Власова
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