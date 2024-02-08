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Почеттино - о 3:1 с Астон Виллой: Это была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон

Англия

Тренер высказался о победе Челси

Почеттино - о 3:1 с Астон Виллой: Это была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" одержал победу со счетом 3:1 в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии. "Синие" вышли в 1/8 финала, где встретятся с "Лидсом".

Главный тренер "Челси" Почеттино ответил на вопрос о том, была ли эта игра лучшей в сезоне.

"Я думаю, да. Эта была одна из лучших, возможно, лучшая игра за сезон. Я очень доволен игрой и тем, как игроки наслаждались футболом. Это порадовало меня больше всего.

Мы молодая команда, а быть стабильными - самое сложное для молодой команды. С молодой командой найти баланс - самое сложное", - сказал Почеттино в эфире ITV.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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