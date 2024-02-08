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Клопп не возглавит Барселону, несмотря на интерес Лапорты

Англия

Юрген хочет отдохнуть от работы

Клопп не возглавит Барселону, несмотря на интерес Лапорты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее стало известно, что по окончании сезона Клопп покинет пост главного тренера "Ливерпуля", а Хави уйдет с аналогичной должности в "Барселоне". Сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает назначить немецкого специалиста.

По информации Catalunya Ràdio, назначение Клоппа в "Барселону" исключено - он решил взять год отдыха, и ни звонок Лапорты, ни приглашение от другого клуба не заставят его передумать.

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Юрген Клопп Барселона
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Источник:
ccma
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
08.02.2024 в 10:06
Призначення шепетівсько-монРЕАЛівського Алєня головним тренером Барси стає все очевиднішим. А ліцензію Алєню санітари в палаті випишуть
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
08.02.2024 в 10:06
Призначення шепетівсько-монРЕАЛівського Алєня головним тренером Барси стає все очевиднішим. А ліцензію Алєню санітари в палаті випишуть
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oda1979 (Запорожье)
08.02.2024 в 09:20
У Лапорты есть трееерская лицензия?
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