Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп не возглавит Барселону, несмотря на интерес Лапорты
Юрген хочет отдохнуть от работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее стало известно, что по окончании сезона Клопп покинет пост главного тренера "Ливерпуля", а Хави уйдет с аналогичной должности в "Барселоне". Сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает назначить немецкого специалиста.
По информации Catalunya Ràdio, назначение Клоппа в "Барселону" исключено - он решил взять год отдыха, и ни звонок Лапорты, ни приглашение от другого клуба не заставят его передумать.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ccma
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
08.02.2024 в 10:06
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Вьюнник: Написанное обо мне в отношении войны – полный абсурд. Хочу в Лехию
- Кубок Англии. Неожиданная и очень мощная победа Челси над Астон Виллой
- Шевченко: Обсудили с Чеферином недопущение возвращения российских команд в международные соревнования
- Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2