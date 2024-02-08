Клопп не возглавит Барселону, несмотря на интерес Лапорты

Ранее стало известно, что по окончании сезона Клопп покинет пост главного тренера "Ливерпуля", а Хави уйдет с аналогичной должности в "Барселоне". Сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает назначить немецкого специалиста.

По информации Catalunya Ràdio, назначение Клоппа в "Барселону" исключено - он решил взять год отдыха, и ни звонок Лапорты, ни приглашение от другого клуба не заставят его передумать.