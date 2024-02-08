  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Брентфорда - о своем будущем: Я счастлив быть здесь
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Брентфорда - о своем будущем: Я счастлив быть здесь

Англия

Томас Франк высказался о своем будущем

Тренер Брентфорда - о своем будущем: Я счастлив быть здесь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о своем будущем на фоне слухов, связывающих его с работой в "Ливерпуле".

"Да, я знаю, что Клопп и Хави уходят. Великие футбольные личности, выдающиеся тренеры, которые преуспели в своих клубах. Но что касается меня, то я очень счастлив быть здесь, в "Брентфорде".

Я уже как-то говорил это. Здесь у меня есть возможность реализовать часть своих амбиций. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы моя команда хорошо играла в этом сезоне", - приводит слова Франка This is Anfield.

Томас Франк работает в системе "Брентфорда" с 2016 года. В текущем сезоне "пчелы" после 23 туров английской Премьер-лиги занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства "Брентфорд" сыграет с "Вулверхэмптоном".

По теме
yellow-arrow
Легенды МЮ обвинили несколько европейских клубов в использовании допинга в середине 2000-х
yellow-arrow
Тренер Эвертона: Миколенко в этом году стал настоящим открытием
yellow-arrow
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
Брентфорд (Лондон) Томас Франк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
thisisanfield
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости