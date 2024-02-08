Тренер Брентфорда - о своем будущем: Я счастлив быть здесь

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о своем будущем на фоне слухов, связывающих его с работой в "Ливерпуле".

"Да, я знаю, что Клопп и Хави уходят. Великие футбольные личности, выдающиеся тренеры, которые преуспели в своих клубах. Но что касается меня, то я очень счастлив быть здесь, в "Брентфорде".

Я уже как-то говорил это. Здесь у меня есть возможность реализовать часть своих амбиций. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы моя команда хорошо играла в этом сезоне", - приводит слова Франка This is Anfield.