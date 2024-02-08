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Тренер Брентфорда - о своем будущем: Я счастлив быть здесь
Томас Франк высказался о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о своем будущем на фоне слухов, связывающих его с работой в "Ливерпуле".
"Да, я знаю, что Клопп и Хави уходят. Великие футбольные личности, выдающиеся тренеры, которые преуспели в своих клубах. Но что касается меня, то я очень счастлив быть здесь, в "Брентфорде".
Я уже как-то говорил это. Здесь у меня есть возможность реализовать часть своих амбиций. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы моя команда хорошо играла в этом сезоне", - приводит слова Франка This is Anfield.
Томас Франк работает в системе "Брентфорда" с 2016 года. В текущем сезоне "пчелы" после 23 туров английской Премьер-лиги занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства "Брентфорд" сыграет с "Вулверхэмптоном".
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