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Швайнштайгер: Я знаю Хаби Алонсо. Думаю, что тренировать Ливерпуль - его большая мечта
Мнение экс-игрока Баварии
ESPN
Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер оценил возможность того, что наставник "Байера" Хаби Алонсо возглавит "Ливерпуль".
"Я знаю Хаби, и думаю, что тренировать "Ливерпуль" - его большая мечта. Я определённо могу представить, что летом он их возглавит", - приводит слова Швайнштайгера The Telegraph в X (бывшем Twitter).
Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании текущего сезона. Главный фаворит на замену для немецкого специалиста - Хаби Алонсо.
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