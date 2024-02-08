Швайнштайгер: Я знаю Хаби Алонсо. Думаю, что тренировать Ливерпуль - его большая мечта

Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер оценил возможность того, что наставник "Байера" Хаби Алонсо возглавит "Ливерпуль".

"Я знаю Хаби, и думаю, что тренировать "Ливерпуль" - его большая мечта. Я определённо могу представить, что летом он их возглавит", - приводит слова Швайнштайгера The Telegraph в X (бывшем Twitter).

Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании текущего сезона. Главный фаворит на замену для немецкого специалиста - Хаби Алонсо.

