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Де Брюйне, Жота и Ришарлисон - среди претендентов на приз лучшему игроку января в АПЛ

Англия

На награду претендуют шесть игроков из пяти клубов

Де Брюйне, Жота и Ришарлисон - среди претендентов на приз лучшему игроку января в АПЛ

Фото: Манчестер Сіті

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Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту января. На награду претендуют шесть игроков из пяти клубов.

В список попали атакующие игроки "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Диогу Жота и Ришарлисон, защитники "Арсенала" и "Ливерпуля" Габриэл Магальянс и Конор Брэдли, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а также нападающий "Лутона" Бем Адебайо.

Голосование продлится до понедельника, 12 февраля. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В декабре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан нападающий "Борнмута" Доминик Соланке, лучшим тренером - наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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