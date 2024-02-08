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Де Брюйне, Жота и Ришарлисон - среди претендентов на приз лучшему игроку января в АПЛ
На награду претендуют шесть игроков из пяти клубов
Фото: Манчестер Сіті
Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту января. На награду претендуют шесть игроков из пяти клубов.
В список попали атакующие игроки "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Диогу Жота и Ришарлисон, защитники "Арсенала" и "Ливерпуля" Габриэл Магальянс и Конор Брэдли, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а также нападающий "Лутона" Бем Адебайо.
Голосование продлится до понедельника, 12 февраля. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В декабре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан нападающий "Борнмута" Доминик Соланке, лучшим тренером - наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери.
6️⃣ standout stars ✨— Premier League (@premierleague) February 8, 2024
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