Де Брюйне, Жота и Ришарлисон - среди претендентов на приз лучшему игроку января в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту января. На награду претендуют шесть игроков из пяти клубов.

В список попали атакующие игроки "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Диогу Жота и Ришарлисон, защитники "Арсенала" и "Ливерпуля" Габриэл Магальянс и Конор Брэдли, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а также нападающий "Лутона" Бем Адебайо.

Голосование продлится до понедельника, 12 февраля. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В декабре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан нападающий "Борнмута" Доминик Соланке, лучшим тренером - наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери.

6️⃣ standout stars ✨



Who is your @EASPORTSFC Player of the Month? ????#PLAwards | ????️ Watch their highlights and vote: https://t.co/mPN5HlvGUJ pic.twitter.com/E7TjWemmJk