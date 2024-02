В АПЛ названы претенденты на звание тренера месяца

Английская Премьер-лига объявила имена специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера января.

В голосовании примут участие Микель Артета из "Арсенала", Пеп Гвардиола из "Ман Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Роб Эдвардс из "Лутона".

В таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", за ним следуют "Ман Сити" и "Арсенал". У "Лутона" 17-я позиция.

