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В АПЛ названы претенденты на звание тренера месяца
В список попало 4 претендентов
Английская Премьер-лига объявила имена специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера января.
В голосовании примут участие Микель Артета из "Арсенала", Пеп Гвардиола из "Ман Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Роб Эдвардс из "Лутона".
В таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", за ним следуют "Ман Сити" и "Арсенал". У "Лутона" 17-я позиция.
???? Mikel Arteta— Premier League (@premierleague) February 8, 2024
???? Rob Edwards
???? Pep Guardiola
???? Jurgen Klopp
Your @BarclaysFooty Manager of the Month nominees for January ????#PLAwards | ????️ Vote: https://t.co/2ddWG2Bg1E pic.twitter.com/NtdCGjqU0K
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