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В АПЛ названы претенденты на звание тренера месяца

Англия

В список попало 4 претендентов

В АПЛ названы претенденты на звание тренера месяца

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Английская Премьер-лига объявила имена специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера января.

В голосовании примут участие Микель Артета из "Арсенала", Пеп Гвардиола из "Ман Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Роб Эдвардс из "Лутона".

В таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", за ним следуют "Ман Сити" и "Арсенал". У "Лутона" 17-я позиция.

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Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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