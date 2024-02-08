Директор Тоттенхэма - о Бергвалле: Ему всего 18 и он имеет большой потенциал

Директор "Тоттенхэма" Ланге рассказал о талантливом 18-летнем полузащитнике Лукасе Бергвалле.

"Мы хотим быть идеальным клубом для лучших талантов. Ему всего 18, но он очень зрелый, у него большой потенциал. Лукас присоединится к нам летом и станет частью команды. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к новой среде".