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Директор Тоттенхэма - о Бергвалле: Ему всего 18 и он имеет большой потенциал
Ланге рассказал о талантливом хавбеке
tottenham hotspur
Директор "Тоттенхэма" Ланге рассказал о талантливом 18-летнем полузащитнике Лукасе Бергвалле.
"Мы хотим быть идеальным клубом для лучших талантов. Ему всего 18, но он очень зрелый, у него большой потенциал. Лукас присоединится к нам летом и станет частью команды. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к новой среде".
Бергвалл за всю свою карьеру сыграл 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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