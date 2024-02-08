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Деку - о Гвардиоле как преемнике Хави: Я не говорил с ним - это проявление неуважения к Ман Сити
Деку опроверг слухи о переговорах с тренером Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о слухах относительно возможного назначения наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на должность главного тренера клуба.
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"Мы с ним не разговаривали на этот счет. У Гвардиолы контракт с другим клубом, я бы не говорил об этом с ним - это было бы неуважением к "Ман Сити".
Сейчас "Барселона" занимает 3-е место в Ла Лиге. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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