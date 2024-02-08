Деку - о Гвардиоле как преемнике Хави: Я не говорил с ним - это проявление неуважения к Ман Сити

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о слухах относительно возможного назначения наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на должность главного тренера клуба.

"Мы с ним не разговаривали на этот счет. У Гвардиолы контракт с другим клубом, я бы не говорил об этом с ним - это было бы неуважением к "Ман Сити".