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Деку - о Гвардиоле как преемнике Хави: Я не говорил с ним - это проявление неуважения к Ман Сити

Англия
Обновлено

Деку опроверг слухи о переговорах с тренером Ман Сити

Деку - о Гвардиоле как преемнике Хави: Я не говорил с ним - это проявление неуважения к Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о слухах относительно возможного назначения наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на должность главного тренера клуба.

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"Мы с ним не разговаривали на этот счет. У Гвардиолы контракт с другим клубом, я бы не говорил об этом с ним - это было бы неуважением к "Ман Сити".

Сейчас "Барселона" занимает 3-е место в Ла Лиге. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.

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Деку Барселона Хави Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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