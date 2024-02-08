Деку - про Гвардіолу як наступника Хаві: Я не говорив про це з ним - це вияв неповаги до Ман Сіті

Спортивний директор "Барселони" Деку висловився про чутки щодо можливого призначення наставника "Манчестер Сіті" Гвардіолу на посаду головного тренера клубу.

"Ми з ним не розмовляли щодо цього. У Гвардіоли контракт з іншим клубом, я б не говорив про це з ним - це було б неповагою до "Ман Сіті".