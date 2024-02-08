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Деку - про Гвардіолу як наступника Хаві: Я не говорив про це з ним - це вияв неповаги до Ман Сіті
Деку спростував чутки щодо переговорів із тренером Ман Сіті
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивний директор "Барселони" Деку висловився про чутки щодо можливого призначення наставника "Манчестер Сіті" Гвардіолу на посаду головного тренера клубу.
"Ми з ним не розмовляли щодо цього. У Гвардіоли контракт з іншим клубом, я б не говорив про це з ним - це було б неповагою до "Ман Сіті".
Наразі "Барселона" займає 3 місце в Ла Лізі. Вони відстають від лідера ("Реал Мадрид") на 8 очок.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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