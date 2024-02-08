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Директор Тоттенхэма объяснил, почему клуб подписал Раду Дрэгушина

Англия

Раду был очень сильным игроком в Дженоа (с)

Директор Тоттенхэма объяснил, почему клуб подписал Раду Дрэгушина

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Директор "Тоттенхэма" Ланге рассказал, почему клуб подписал 22-летнего защитника Раду Дрэгушина из "Дженоа".

"Мы видели, что Раду был очень сильным игроком в "Дженоа" в течение длительного периода. Он быстро двигается на поле".

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"Ему только исполнилось 22 года - он очень молодой игрок с большим потенциалом", - добавил Ланге.

В этом сезоне за "Дженоа" в Серии А Раду сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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