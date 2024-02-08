Директор Тоттенхэма объяснил, почему клуб подписал Раду Дрэгушина

Директор "Тоттенхэма" Ланге рассказал, почему клуб подписал 22-летнего защитника Раду Дрэгушина из "Дженоа".

"Мы видели, что Раду был очень сильным игроком в "Дженоа" в течение длительного периода. Он быстро двигается на поле".

"Ему только исполнилось 22 года - он очень молодой игрок с большим потенциалом", - добавил Ланге.

В этом сезоне за "Дженоа" в Серии А Раду сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.