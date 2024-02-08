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Ливерпуль следит за левым защитником Фулхэма

Англия
Обновлено

Красные заинтересовались Робинсоном

Ливерпуль следит за левым защитником Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Фулхэма" Энтони Робинсоном.

По информации издания Football Insider, "красные" попытаются подписать 26-летнего игрока в конце этого сезона.

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В составе "Фулхэма" Энтони сыграл 29 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.

Напомним, что 26-летний игрок продлил контракт со своим клубом до июня 2028 года.

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Источник:
footballinsider
Опубликовал: Екатерина Власова
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