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Ливерпуль следит за левым защитником Фулхэма
Красные заинтересовались Робинсоном
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Фулхэма" Энтони Робинсоном.
По информации издания Football Insider, "красные" попытаются подписать 26-летнего игрока в конце этого сезона.
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В составе "Фулхэма" Энтони сыграл 29 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.
Напомним, что 26-летний игрок продлил контракт со своим клубом до июня 2028 года.
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Источник:footballinsider
Опубликовал: Екатерина Власова
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