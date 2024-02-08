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Почеттино: Когда Ливерпуль проиграл Арсеналу, я не слышал никакой критики
Маурисио Почеттино высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино возмущен тем, что болельщики критикуют только "синих".
"Когда мы проиграли "Ливерпулю", это был огромный провал, "Челси" такой плохой. А когда "Красные" проиграли "Арсеналу", я не слышал никакой критики".
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 12 февраля. Они будут играть против "Кристал Пелеса". Начало - в 22:00.
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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