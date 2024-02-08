Почеттино: Когда Ливерпуль проиграл Арсеналу, я не слышал никакой критики

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино возмущен тем, что болельщики критикуют только "синих".

"Когда мы проиграли "Ливерпулю", это был огромный провал, "Челси" такой плохой. А когда "Красные" проиграли "Арсеналу", я не слышал никакой критики".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 12 февраля. Они будут играть против "Кристал Пелеса". Начало - в 22:00.