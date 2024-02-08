  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино – о форме Челси: Когда Ливерпуль проиграл Арсеналу, я не слышал никакой критики
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино – о форме Челси: Когда Ливерпуль проиграл Арсеналу, я не слышал никакой критики

Англия
Обновлено

Маурисио Почеттино высказал свое мнение

Почеттино – о форме Челси: Когда Ливерпуль проиграл Арсеналу, я не слышал никакой критики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино возмущен тем, что болельщики критикуют только "синих".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Когда мы проиграли "Ливерпулю", это был огромный провал, "Челси" такой плохой. А когда "красные" проиграли "Арсеналу", я не слышал никакой критики".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 12 февраля. Они будут играть против "Кристал Пелес". Начало - в 22:00.

Читайте такжеПочеттино: Болельщики по-прежнему разочарованы прошлым сезоном
По теме
yellow-arrow
Милан заинтересовался защитником Арсенала
yellow-arrow
Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком
yellow-arrow
Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа
Арсенал (Лондон) Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости