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Манчестер Юнайтед определился относительно будущего Тен Хага

Англия

Раскрылись планы МЮ

Манчестер Юнайтед определился относительно будущего Тен Хага

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг продолжит работу на своей должности.

По информации от The Independent, "манкунианцы" пока не намерены расставаться с нидерландским специалистом. Вопрос отставки тен Хага будет актуален только в случае, если команда провалит концовку текущего сезона.

Тен Хаг возглавил "МЮ" в апреле 2022 года. Главное достижение 54-летнего тренера во главе клуба – победа в Кубке английской лиги в сезоне 2022-23.

После 23 туров "красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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