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Манчестер Юнайтед определился относительно будущего Тен Хага
Раскрылись планы МЮ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг продолжит работу на своей должности.
По информации от The Independent, "манкунианцы" пока не намерены расставаться с нидерландским специалистом. Вопрос отставки тен Хага будет актуален только в случае, если команда провалит концовку текущего сезона.
Тен Хаг возглавил "МЮ" в апреле 2022 года. Главное достижение 54-летнего тренера во главе клуба – победа в Кубке английской лиги в сезоне 2022-23.
После 23 туров "красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.
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