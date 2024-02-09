Манчестер Юнайтед определился относительно будущего Тен Хага

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг продолжит работу на своей должности.

По информации от The Independent, "манкунианцы" пока не намерены расставаться с нидерландским специалистом. Вопрос отставки тен Хага будет актуален только в случае, если команда провалит концовку текущего сезона.

Тен Хаг возглавил "МЮ" в апреле 2022 года. Главное достижение 54-летнего тренера во главе клуба – победа в Кубке английской лиги в сезоне 2022-23.

После 23 туров "красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.