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Конкурент Зинченка подпишет новый контракт с Арсеналом после возвращения с Кубка Азии
Японец задержится в стане канониров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько дней назад стало известно, что защитник "Арсенала" Такэхиро Томиясу в скором времени продлит контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 25-летний футболист подпишет новый договор с клубом после возвращения с Кубка Азии.
Томиясу представлял Японию на Кубке Азии, и дошёл со своей сборной до четвертьфинала турнира, уступив Ирану (1:2).
На счету японца 23 проведённых матчей за "канониров" во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста).
????⚪️???????? Takehiro Tomiyasu will officially sign his new deal at Arsenal soon, the agreement is done and 100% sealed as revealed days ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024
Formal steps to follow but he's back after Asian Cup and ready to sign new #AFC contract. pic.twitter.com/WFWzJW1aDV
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