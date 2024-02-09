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Конкурент Зинченка подпишет новый контракт с Арсеналом после возвращения с Кубка Азии

Англия

Японец задержится в стане канониров

Конкурент Зинченка подпишет новый контракт с Арсеналом после возвращения с Кубка Азии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько дней назад стало известно, что защитник "Арсенала" Такэхиро Томиясу в скором времени продлит контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист подпишет новый договор с клубом после возвращения с Кубка Азии.

Томиясу представлял Японию на Кубке Азии, и дошёл со своей сборной до четвертьфинала турнира, уступив Ирану (1:2).

На счету японца 23 проведённых матчей за "канониров" во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста).

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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