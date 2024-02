Конкурент Зинченка подпишет новый контракт с Арсеналом после возвращения с Кубка Азии

Несколько дней назад стало известно, что защитник "Арсенала" Такэхиро Томиясу в скором времени продлит контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист подпишет новый договор с клубом после возвращения с Кубка Азии.

Томиясу представлял Японию на Кубке Азии, и дошёл со своей сборной до четвертьфинала турнира, уступив Ирану (1:2).

На счету японца 23 проведённых матчей за "канониров" во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста).

