В АПЛ утверждают, что после введения ВАР точность судейских решений возросла

В АПЛ заявили, что после введения ВАР точность судейских решений выросла с 82 до 96%.

Также отмечается, что 17 из 20 ошибок в этом сезоне связаны с тем, что система не вмешалась, когда следовало бы. При этом в 57 случаях ВАР правильно вмешивался.

По данным АПЛ, болельщики поддерживают ВАР. Среди недостатков - слишком много проверок и времени на них, также страдают впечатления болельщиков.