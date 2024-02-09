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В АПЛ утверждают, что после введения ВАР точность судейских решений возросла
В Премьер-лиге рассказали о пользе введения ВАР
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
В АПЛ заявили, что после введения ВАР точность судейских решений выросла с 82 до 96%.
Также отмечается, что 17 из 20 ошибок в этом сезоне связаны с тем, что система не вмешалась, когда следовало бы. При этом в 57 случаях ВАР правильно вмешивался.
По данным АПЛ, болельщики поддерживают ВАР. Среди недостатков - слишком много проверок и времени на них, также страдают впечатления болельщиков.
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