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Клопп - об Алькантаре: Я ожидаю, что он еще вернется к игре в этом сезоне
Главный тренер Ливерпуля рассказал о Тьяго Алькантаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Тьяго Алькантара снова травмирован, но ожидает, что он вернется к игре в этом сезоне.
"Это не очень приятно, ведь он выглядел фантастически на тренировках, а затем новая проблема с мышцами. Я ожидаю, что Тьяго еще вернется к игре в этом сезоне. Это не очень серьезная травма. Но это, очевидно, что-то..."
В матче против "Арсенала" 32-летний испанец получил травму через пять минут после выхода со скамейки запасных.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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