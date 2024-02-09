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Клопп - об Алькантаре: Я ожидаю, что он еще вернется к игре в этом сезоне

Англия

Главный тренер Ливерпуля рассказал о Тьяго Алькантаре

Клопп - об Алькантаре: Я ожидаю, что он еще вернется к игре в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Тьяго Алькантара снова травмирован, но ожидает, что он вернется к игре в этом сезоне.

"Это не очень приятно, ведь он выглядел фантастически на тренировках, а затем новая проблема с мышцами. Я ожидаю, что Тьяго еще вернется к игре в этом сезоне. Это не очень серьезная травма. Но это, очевидно, что-то..."

В матче против "Арсенала" 32-летний испанец получил травму через пять минут после выхода со скамейки запасных.

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Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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