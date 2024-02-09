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Юрген Клопп - о голубой карточке: Это не звучит как фантастическая идея

Англия

Главный тренер Ливерпуля высказал свое мнение

Юрген Клопп - о голубой карточке: Это не звучит как фантастическая идея

Фото: uefa.com

Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о голубой карточке.

"Я бы сделал все как можно проще. Сейчас это не звучит как фантастическая идея..., но я не могу вспомнить последнюю замечательную идею от этих ребят из IFAB, а мне уже 56!", - сказал Юрген.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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