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Юрген Клопп - о голубой карточке: Это не звучит как фантастическая идея
Главный тренер Ливерпуля высказал свое мнение
Фото: uefa.com
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о голубой карточке.
"Я бы сделал все как можно проще. Сейчас это не звучит как фантастическая идея..., но я не могу вспомнить последнюю замечательную идею от этих ребят из IFAB, а мне уже 56!", - сказал Юрген.
Напомним, что
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