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Постекоглу - о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем

Англия

Анге высказал свое мнение

Постекоглу - о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о голубой карточке.

"Мне трудно понять, почему внезапно возникла такая срочная потребность внедрять что-то новое. Большинство других видов спорта пытаются ускорить игру, а я не знаю, почему мы пытаемся пойти другим путем".

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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